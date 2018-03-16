Ціна золота зростає на тлі напруженості між Великобританією і РФ

Ціни на золото виросли в п'ятницю на тлі ослаблення долара і зростання попиту на активи-притулки з-за політичних побоювань і напруженості між Великобританією і Росією. Про це повідомляє Reuters.

У той же час, зростання котирувань сповільнилося через очікування того, що Федеральна резервна система США може підвищити процентні ставки.

Так, у 12:59 (за київським часом) золото торгувалося по 1 319,76 доларів за тройську унцію порівняно з 1 315,86 долларовза унцію при закритті торгів у четвер.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні подорожчали на 2,1 долара до 1 319,9 долара.

Як повідомляється, така реакція ринків викликана побоюваннями інвесторів посилилися після того, як президент США Дональд Трамп звільнив двох ключових гравців своєї команди - держсекретаря Рекса Тіллерсона і економічного радника президента Гері Кона.

Також долар знизився до ієни в п'ятницю після повідомлення про те, що Трамп вирішив відправити у відставку свого радника з національної безпеки.

Дводенне засідання Федеральної резервної системи США розпочнеться 20 березня. В ході зустрічі американський центробанк, як очікується, вперше в цьому році підвищить процентну ставку.

Запаси найбільшого у світі " золотого біржового фонду ETF SPDR Gold Trust зросли на 0,5% до 838,15 долара, показавши максимальний приріст з січня.

Срібло торгувалося по 16,45 долара за унцію порівняно з 16,37 долара до закриття торгів у четвер, платина коштувала 957долларов проти 954,30 долара, паладій - 986,22 долара проти долара 986,50.

Нагадаємо, що американські ринки різнопланово відреагували на новину про те, що президент США Дональд Трамп звільнив ще одного кращого гравця своєї команди держсекретаря Рекса Тіллерсона.