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Цена золота растет на фоне напряженности между Великобританией и РФ

НовостиФинансы    16.03.2018 - 13:36
Фото: курс золота растет (Goldbuy.com)
Фото: курс золота растет (Goldbuy.com)

Рынки ожидают заседания Федеральной резервной системы США

Цены на золото выросли в пятницу на фоне ослабления доллара и роста спроса на активы-убежища из-за политических опасений и напряженности между Великобританией и Россией. Об этом сообщает Reuters.

В то же время, рост котировок замедлился из-за ожиданий того, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки.

Так, в 12:59 (по московскому времени) золото торговалось по 1 319,76 долларов за тройскую унцию по сравнению с 1 315,86 долларовза унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на 2,1 доллара до 1 319,9 доллара.

Как сообщается, такая реакция рынков вызвана усилившимися опасениями инвесторов после того, как президент США Дональд Трамп уволил двух ключевых игроков совей команды - госсекретаря Рекса Тиллерсона и экономического советника президента Гэри Кона.

Также доллар снизился к иене в пятницу после сообщения о том, что Трамп решил отправить в отставку своего советника по национальной безопасности.

Двухдневное заседание Федеральной резервной системы США начнется 20 марта. В ходе встречи американский центробанк, как ожидается, впервые в этом году повысит процентную ставку.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust выросли на 0,5% до 838,15 доллара, показав максимальный прирост с января.

Серебро торговалось по 16,45 доллара за унцию по сравнению с 16,37 доллара к закрытию торгов в четверг, платина стоила 957долларов против 954,30 доллара, палладий - 986,22 доллара против 986,50 доллара.

Напомним, американские рынки разнопланово отреагировали на новость о том, что президент США Дональд Трамп уволил еще одного лучшего игрока своей команды госсекретаря Рекса Тиллерсона.

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Теги: золото, котировки, динамика
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