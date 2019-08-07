Ціна нафти вперше з січня опустилася нижче 57 доларів

Ціна нафти Brent вперше з січня опустилася нижче 57 доларів за барель. Про це повідомляє Вloomberg.

Так, жовтневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 16:50 за київським часом подешевшали на 2,06 долара (на 3,5%) - до 56,88 доларів за барель.

При цьому котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу знижуються на 2,12 долара (на 3,95%) - до 51,51 долара за барель.

Видання підкреслює, що нафта Brent впала приблизно на 10% у цьому місяці, оскільки погіршення відносин між двома найбільшими економіками світу - США і Китаєм - послабило перспективи глобального зростання, затьмаривши загрозу перебоїв з поставками в Перській затоці.

Нагадаємо, ціни на нафту опустилися до мінімуму за півроку: так, ціна Brent опустилася нижче 59 доларів за барель. Вартість бареля жовтневої нафти Brent 7 серпня до 9:25 за Києвом склала 58,77 доларів (-0,29%).

Як писало РБК-Україна раніше, 5 серпня після заяв американського лідера Дональда Трампа про нове підвищення імпортних мит на китайські товари нафта подешевшала.

Так, 1 серпня американський лідер пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари.

Варто зазначити, що Китай і США після більш ніж двомісячної перерви відновили переговори з торгових питань. Це був 12-й за рахунком раунд консультацій, що відбувся у кінці липня. Однак цей раунд переговорів завершився раніше наміченого строку.