Нафта дешевшає після заяв Трампа

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Brent подешевшала нижче 61,2 долара за барель

Після заяв американського лідера Дональда Трампа про можливе нове підвищення імпортних мит на китайські товари нафта дешевшає у понеділок, 5 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відзначається, що слова Трампа переважили побоювання про перебої у поставках нафти після захоплення чергового танкера Іраном в Ормузькій протоці.

Зазначено, що станом на 8:12 понеділка (за київським часом, - ред.) жовтневі ф'ючерси на Brent торгувалися у Лондоні 61,17 доларів за барель. Вони подешевшали на 0,72 долара (на 1,16%) з закриття торгів п'ятниці. А 2 серпня контракти подорожчали на 1,39 долара (на 2,3%) до 61,89 доларів за барель.

Вересневі ф'ючерси на WTI до цього ж часу дешевшали на 0,63 долара (на 1,13%) до 55,03 доларів за барель. За п'ятницю WTI подорожчала на 1,71 долара (на 3,17%), до 55,66 доларів за барель.

За минулий тиждень Brent подешевшала на 2,5% WTI - на 1%.

Нагадаємо, 1 серпня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. Він зазначив, що Штати з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.

Як писало РБК-Україна раніше, Китай і США після більш ніж двомісячної перерви відновили переговори з торгових питань. Це був 12 за рахунком раунд консультацій, що відбувся у кінці липня.

Підкреслимо, останній раунд китайсько-американських переговорів з торговельних питань завершився раніше наміченого строку.