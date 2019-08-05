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Нафта дешевшає після заяв Трампа

Новини » Енергетика    05.08.2019 - 16:06
Нафта дешевшає після заяв Трампа
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Brent подешевшала нижче 61,2 долара за барель

Після заяв американського лідера Дональда Трампа про можливе нове підвищення імпортних мит на китайські товари нафта дешевшає у понеділок, 5 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відзначається, що слова Трампа переважили побоювання про перебої у поставках нафти після захоплення чергового танкера Іраном в Ормузькій протоці.

Зазначено, що станом на 8:12 понеділка (за київським часом, - ред.) жовтневі ф'ючерси на Brent торгувалися у Лондоні 61,17 доларів за барель. Вони подешевшали на 0,72 долара (на 1,16%) з закриття торгів п'ятниці. А 2 серпня контракти подорожчали на 1,39 долара (на 2,3%) до 61,89 доларів за барель.

Вересневі ф'ючерси на WTI до цього ж часу дешевшали на 0,63 долара (на 1,13%) до 55,03 доларів за барель. За п'ятницю WTI подорожчала на 1,71 долара (на 3,17%), до 55,66 доларів за барель.

За минулий тиждень Brent подешевшала на 2,5% WTI - на 1%.

Нагадаємо, 1 серпня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. Він зазначив, що Штати з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.

Як писало РБК-Україна раніше, Китай і США після більш ніж двомісячної перерви відновили переговори з торгових питань. Це був 12 за рахунком раунд консультацій, що відбувся у кінці липня.

Підкреслимо, останній раунд китайсько-американських переговорів з торговельних питань завершився раніше наміченого строку.

Іран поставляє нафту в Китай та інші країни в обхід санкцій США, - NYT Трамп пригрозив ввести нові мита проти Китаю
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