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Ціни на нафту знизилися до мінімуму за півроку

Новини » Енергетика    07.08.2019 - 11:53
Ціни на нафту знизилися до мінімуму за півроку
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Brent опустилася нижче 59 доларів/барель

Ціни на нафту опустилися до мінімуму за півроку: так, ціна Brent опустилася нижче 59 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, вартість бареля жовтневої нафти Brent 7 серпня до 9:25 за Києвом склала 58,77 доларів (-0,29%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по 53,54 долара (-0,21%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні 58,94 долара і 53,63 долара відповідно.

Так, ціни на Brent впали більш ніж на 9% минулого тижня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що введе нові тарифи на імпорт китайських товарів.

Як писало РБК-Україна, в понеділок, 5 серпня, після заяв американського лідера Дональда Трампа про нове підвищення імпортних мит на китайські товари нафта подешевшала. Зазначалося, що слова Трампа переважили побоювання про перебої у поставках нафти після захоплення чергового танкера Іраном в Ормузькій протоці.

Так, жовтневі ф'ючерси на Brent торгувалися у Лондоні 61,17 доларів за барель. Нагадаємо, 1 серпня Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. Він зазначив, що Штати з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.

Варто зазначити, що Китай і США після більш ніж двомісячної перерви відновили переговори з торгових питань. Це був 12-й за рахунком раунд консультацій, що відбувся у кінці липня. Однак цей раунд переговорів завершився раніше наміченого строку.

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