Ціна нафти Brent впала нижче 80 доларів: що стало причиною

Ціна нафти марки Brent впала на 0,9% до 79,58 доларів до 10:00 за київським часом, вартість нафти WTI знизилася на 1,3% до 77,34 доларів за барель.

"Зараз ціна на нафту марки Brent нижче 80 доларів, - сказав Джон Дрісколл, керуючий директор консалтингової компанії JTD Energy в Сінгапурі. - Це має короткостроковий вплив на нафтові ринки, ймовірно, для корекції не менше ніж на 5%".

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до великих покупців нафти, таким як Китай, Індія і Японія, з проханням розглянути можливість вивільнення запасів сирої нафти.

Незвичайний крок пов'язаний з тим, що Байден, якому в наступному році чекають проміжні вибори, намагається відобразити політичний тиск у зв'язку із зростанням цін на бензин та інші споживчі ціни, викликаним відновленням економічної активності з мінімумів, зафіксованих на початку пандемії коронавірусу.

Цей крок США також відображає розчарування членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзниками, які відхилили неодноразові прохання Вашингтона про прискорення зростання видобутку.

Офіційний представник міністерства промисловості Японії сказав, що Сполучені Штати звернулися до Токіо з проханням про співпрацю в боротьбі з підвищенням цін на нафту, але не зміг підтвердити, чи включає запит узгоджене вивільнення запасів. За законом, Японія не може використовувати резерви для зниження цін, сказав чиновник.

Офіційний представник Південної Кореї підтвердив, що Сполучені Штати попросили Сеул вивільнити деякі запаси нафти.

"Ми ретельно вивчаємо запит США, проте ми не вивільняємо запаси нафти через зростання цін на нафту. Ми можемо вивільнити запаси нафти в разі дисбалансу пропозиції, але не у відповідь на зростання цін на нафту", - сказав чиновник.

Сполучені Штати та їх союзники і раніше координували вивільнення стратегічних запасів нафти, наприклад, у 2011 році під час війни в Лівії, члені ОПЕК.

Але нинішня пропозиція являє собою безпрецедентний виклик ОПЕК, картелю, який впливав на ціни на нафту більше п'яти десятиліть, оскільки в ньому бере участь Китай, найбільший імпортер нафти у світі.

Стратегічний запас США (SPR) був створений в 1970-і роки після арабського нафтового ембарго для забезпечення Сполучених Штатів достатнім запасом, щоб витримати надзвичайну ситуацію.