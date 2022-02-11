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Ціна нафти Brent перевищила 95 доларів вперше з жовтня 2014

Автор: Артем Горовенко

Ціна нафти північноморської марки Brent сьогодні, 11 лютого 2022 року, перевищила 95 доларів за барель. Це сталося вперше з 1 жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, о 20:39 за київським часом вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в квітні 2022 року зросла на 4% - до 95,06 долара за барель.

На даний момент ціна на нафту трохи відкотилася і знаходиться в районі 94,4 долара за барель. Зазначимо, востаннє вартість Brent перевищувала позначку 95 доларів у жовтні 2014 року.

Нагадавши, на початку тижня ціни на нафту знижувалися на тлі повідомлень про те, що США та Іран домоглися прогресу у відновленні угоди, яка обмежує розробку ядерної зброї. Зокрема, якщо Вашингтон скасує санкції, це може збільшити поставки нафти на ринок.

До цього ціна нафти Brent перевищила 93 долари вперше з осені 2014 року.

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Нафта