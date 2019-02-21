Ціна нафти Brent перевищила 67 доларів за барель

Brent торгується на позначці 67,15 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 21 февраля 2019 года, превысила отметку в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:14 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,15 доллара. Это на 1,28% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Нефтяной рынок продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API). По оценкам института, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели увеличились 1,3 млн баррелей, но при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тыс. баррелей.

Отметим, в течение недели цены на нефть остаются в районе максимальных с ноября 2018 года отметок.

Напомним, ранее Financial Times писало, что отказ некоторых стран мира от использования пластиковых изделий (соломинок, одноразовой посуды и пакетов) может привести к существенному падению спроса на нефть. В частности, ряд европейских стран и Китай ужесточили политику в отношении пластика, в результате чего там сократился спрос на пластиковые изделия, для изготовления которых нужна нефть.