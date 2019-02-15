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Ціна нафти Brent перевищила 66 доларів

Новини » Економіка    15.02.2019 - 20:35
Ціна нафти Brent перевищила 66 доларів
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Востаннє нафтові ціни перевищували позначку 66 доларів 20 листопада 2018 року

Ціна північноморської марки Brent з початку торгів 15 лютого вперше з листопада 2018 року перевищила 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Повідомляється, що в останній раз нафтові ціни перевищували позначку 66 доларів 20 листопада 2018 року.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть на тлі очікування інвесторів того, що світові вдасться уникнути перевиробництва вуглеводнів. Крім того, ринок намагається проаналізувати наслідки різних сценаріїв подальшого розвитку американо-китайських торгових відносин. Переговори в Пекіні проходять не так гладко, як хотілося б, але в п'ятницю делегації США чекає зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, напередодні нафта дорожчала на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК. Крім того, підтримку нафтовому ринку надають санкції США проти Венесуели.

Зазначимо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) відмовилася виступити на захист лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, який заявляв про негативну дію американських санкцій на весь картель.

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