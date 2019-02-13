Ціна нафти Brent перевищила 63 долара за барель

Brent торгується на позначці 63,05 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 13 февраля 2019 года, превысила отметку в 63 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:00 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 63,05 доллара. Это на 0,49% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, нефтяной рынок на торгах в среду продолжает подъем на данных Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США. По его оценкам, запасы нефти в США по итогам недели сократились на 998 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,48 млн баррелей, но при этом резервы бензина увеличились на 746 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США, которые будут обнародованы сегодня вечером.

Напомним, накануне нефть дорожала на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК. Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывают санкции США против Венесуэлы.

Отметим, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отказалась выступить в защиту лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который заявлял о негативном воздействии американских санкций на весь картель.