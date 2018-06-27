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Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель

НовиниЕнергетика    27.06.2018 - 11:06
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці в 76,63 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 червня 2018 року, знаходиться вище 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:57 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 76,63 долара за барель. Це на 1,36% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафта сьогодні продовжила підйом, оновлюючи максимум за місяць, на тлі повідомлень про те, що США вимагають від країн-союзників скоротити імпорт нафти з Ірану до нуля до 4 листопада 2018 року відповідно до положень американських санкцій. Якщо ж компанії не згорнуть закупівлі або поставки нафти з Ірану до початку листопада, їм загрожують санкції США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК підвищують обсяги видобутку в рамках нафтової угоди.

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Теги публікації: Brent, нефть, торги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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