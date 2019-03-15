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Ціна нафти Brent опустилася нижче 67 доларів


Вартість нафти марки Brent опустилася нижче 66,68 долара

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 15 марта 2019 года, опустилась ниже 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 17:44 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 66,68 доллара за баррель. Это на 0,83% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, цена североморской нефти марки Brent вчера 14 марта 2019 года, впервые с ноября превысила 68 долларов за баррель.

По состоянию на 10:26 по киевскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть Brent поднималась до 68,03 доллара за баррель. Цена достигла этой отметки впервые с середины ноября 2018 года, в то же время фьючерсы на нефть марки WTI поднимались до 58,6 доллара за баррель.

Отметим, в ноябре прошлого года цены на нефть стали падать после заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Американский лидер подчеркнул, что не намерен разрушать экономику США и Саудовской Аравии, а Вашингтон останется партнером Эр-Рияда.

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