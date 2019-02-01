Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель

Brent торгується на позначці в 60,80 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 1 февраля 2019 года, опустилась ниже 61 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 13:41 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,80 доллара. Это на 2,38% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, накануне нефть дорожала из-за сокращения поставок в США из Саудовской Аравии. В частности, 31 января Brent торговалась около отметки 62 доллара за баррель.

В то же время на Ближнем Востоке цены на нефть повышаются в сопоставлении с котировками на Brent из-за сокращения поставок средних и тяжелых марок на мировой рынок. Спред между стоимостью Brent и дубайского контракта, одного из эталонов в регионе, сузился до минимума за 18 месяцев.

Напомним, ранее правительство США предупредило президента Венесуэлы Николаса Мадуро о последствиях актов запугивания, и призвали другие страны не участвовать в сделках по приобретению венесуэльского золота и нефти.