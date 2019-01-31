Нафта дорожчає через скорочення поставок до США з Саудівської Аравії

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 61,94 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 31 січня 2019 року, торгується біля позначки 62 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:04 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,94 долара. Це на 0,26% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, напередодні нафта почала дорожчати на тлі даних Управління енергетичної інформації (EIA) про зниження поставок саудівської нафти до США. Зокрема, щотижневий звіт показав, що імпорт до США з Саудівської Аравії скоротився більш ніж удвічі порівняно з попереднім тижнем - до 442 тис. барелів на добу

Крім того, санкції США проти венесуельської компанії PDVSA також спровокували збої поставок. У зв'язку з цим запаси нафти в портах і терміналах Венесуели зростають.

Нагадаємо, раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що банкірам, брокерам, трейдерам, посередникам і бізнесменам не варто проводити операції з венесуельськими товарами, золотом або нафтою.