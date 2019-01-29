Ціна нафти Brent опустилася нижче 60 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 59,94 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 29 января 2019 года, опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:34 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 59,94 доллара. Это на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, инвесторы ожидают, что цены на нефть перейдут к росту после того, как в Администрации президента США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Новые санкции призваны усилить давление на президента страны Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку США оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Напомним, ранее также сообщалось, что Иран планирует обойти санкции США с помощью криптовалюты. Ожидается, что иранская криптовалюта будет вводиться поэтапно, сначала в виде цифрового токена, поддерживаемого местной валютой, для расчетов между банками и другими структурами, а затем, возможно, она станет законным платежным средством на территории Ирана.