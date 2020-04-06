Ціна на нафту Brent впала на понад 7%

Ціна на нафту марки Brent впала на 7,2% за станом на вечір. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, вартість найближчого ф'ючерсу на нафту цієї марки знизилася до 32,43 долара за барель.

Падіння цін відбулося на тлі новини про перенесення екстреної зустрічі найбільших виробників нафти. Так, спочатку відеоконференція міністрів країн ОПЕК+ була запланована на 6 квітня, проте екстрений саміт був перенесений з технічних причин. Зустріч найбільших виробників нафти ініціювала Саудівська Аравія, яка є найбільшим виробником серед країн, що входять в ОПЕК.

Варто відзначити, що група ОПЕК+ працює над угодою про скорочення загального обсягу видобутку приблизно на 10% від світових поставок або на 10 млн барелів на день.

Нагадаємо, сьогодні вранці ціни на нафту знизилися після того, як Саудівська Аравія і Росія відклали зустріч, на якій обговорять скорочення виробництва. Повідомлялося, що нафта марки Brent впала на 1,9% до 33,45 доларів за барель, нафта WTI подешевшала на 3,5%, до 27,35 доларів за барель.

Як писало РБК-Україна, ціни на нафту 3 квітня продемонстрували зростання на тлі зростаючих надій на нову глобальну угоду зі скорочення світових поставок нафти. Ціни на нафту марки Brent виросли 8,9% до 33,4 доларів за барель після зростання на 21% у четвер, а ф'ючерси на WTI подорожчали на 4,4% після зростання на 24,7% у четвер.