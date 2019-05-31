Новий Кабмін може бути сформований у серпні, - Данилюк

Фото: Данилюк і Гройсман (УНІАН)

У Зеленського вважають, що швидке формування уряду прискорить отримання траншу від МВФ

Уже наприкінці серпня або на початку вересня в Україні може бути сформовано новий уряд. Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк у ефірі ток-шок "Право на владу" на "1+1".

Зокрема, за його словами, новий склад Кабінету міністрів має бути сформований одразу після позачергових парламентських виборів.

"У результаті дострокових виборів, уряд може бути сформований вже наприкінці серпня або на початку вересня", - зазначив Данилюк.

Він додав, що таким чином може бути прискорено отримання наступного траншу МВФ.

"Отримання траншу МВФ могло б значно затягнутися, якщо би вибори проходили у жовтні. Тоді МВФ мав би чекати, поки сформується новий коаліційний уряд, а це могло б тривати до кінця року.Таким чином, команда нового президента Володимира Зеленського прискорила отримання траншу. В іншому випадку Україна могла б зіткнутися із фінансовою кризою", - заявив Данилюк.

Нагадаємо, 30 травня Верховна рада провалила відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Відставку підтримали всього 97 нардепів. Таким чином, Гройсман залишиться на своїй посаді.