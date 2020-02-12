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Ціна імпортного газу продовжила падіння на початку року

Новини » Економіка     12.02.2020 - 17:53
Ціна імпортного газу продовжила падіння на початку року

Ціни впали в доларах, але через девальвацію виросли в гривнях

Середня митна вартість імпортного природного газу у січні 2020 року склала 175,2603 доларів і 4199,0244 грн або за 1 тисячу кубометрів. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 0,8% в доларовому еквіваленті (з 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів) і збільшилася у гривневому еквіваленті на 1,6% (з 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів).

Як повідомляло РБК-Україна, 28 січня НАК "Нафтогаз України" новою формулою встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО в січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року (4,277 грн за кубометр) ціна зросла на 8,7%.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у грудні 2019 року склала 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склала 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік тому.

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