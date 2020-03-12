Ціна імпортного газу продовжує знижуватися

Середня митна вартість імпортного природного газу у лютому 2020 року склала 168,4919 доларів і 4129,4566 грн або за 1 тисячу кубометрів. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з січнем 2020 року ціна імпортного газу знизилася на 3,9% в доларовому еквіваленті (з 175,2603 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 1,65% у гривневому еквіваленті (з 4199,0244 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 4,6% в доларовому еквіваленті (з 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 0,3% в гривневому еквіваленті (з 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у грудні 2019 року склала 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склала 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік тому.