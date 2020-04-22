Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%

У квітні оптова ціна на природний газ для потреб населення знизився до 2,9 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газсбытов і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами), що на 15% менше, ніж у березні. Про це повідомили в прес-службі "Нафтогаза".

Повідомляється, що зниження ціни на газ для населення пов'язане з новим індикатором на внутрішньому ринку.

"Оптова ціна у квітні встановлена на рівні, що на 15% нижче ціни березня, і на 18% нижче, ніж розрахункова ціна квітня згідно з постановою № 17", - зазначили в "Нафтогазі".

Загалом, з січня 2020 року ціна газу для населення впала на 38%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ціни на газ в березні знизилися до чотирирічного мінімуму. Ціна на газ була знижена до 4,3 грн, що на 14% менше в порівнянні з лютим.

Також повідомлялося, що ціни на газ для населення за півріччя впали на чверть. В чесності, середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2019 року склала 6415,85 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м, що на 23,5% менше, ніж у першому півріччі (8383,95 грн).