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Ціна газу буде змінюватись щомісяця, - "Запоріжгаз Збут"

Новини » Енергетика    29.05.2019 - 13:57
Ціна газу буде змінюватись щомісяця, - "Запоріжгаз Збут"
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У зв’язку із зміною тарифів "Укртрансгазу" кінцева ціна газу для побутових споживачів буде різною на всій території України

З 1 травня 2019 року уряд, НКРЕКП та "Нафтогаз" встановлюють ціну газу для населення по новим правилам. Тому для Запорізької області та Запоріжжя в травні вона складає  8072,57 гривень за тис. куб. м, а в червні  - 8452,64  гривень за тис. куб. м. Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгаз Збуту".

"Коливання ціни пов’язане виключно із групою "Нафтогаз": по-перше, змінилась оптова ціна газу від НАК "Нафтогаз України", по-друге, для "Укртрансгазу" введені нові тарифи на транспортування газу. Саме через зміну цих тарифів з 1 травня кожен регіон отримує свою ціну газу для населення", - йдеться у повідомленні.   

За словами прес-служби, НКРЕКП  встановила для АТ "Укртрансгаз" нові тарифи на транспортування газу. У зв’язку із зміною тарифів "Укртрансгазу" кінцева ціна газу для побутових споживачів буде різною на всій території України.

Також зазначається, що до цього нововведення ціна газу була єдина для споживачів у всіх областях, тому що діяв однаковий загальний тариф на доставку газу. Загальний тариф на доставку складався з тарифу на транспортування для "Укртрансгаз" та тарифу на розподіл для операторів ГРМ. Тож із 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на доставку газу.

"Нам тепер потрібно кожного місяця подавати дані в органи соціального захисту для нарахування пільг та субсидій, бо кожного місяця це будуть різні цифри, а відповідно і різні нарахування пільговим категоріям громадян. Також навіть в межах однієї області  діє різна ціна, наприклад у Мелітополі і Мелітопольському районі вона інша. І люди повинні бути готовими до того, що в платіжках мешканці сусідних селищ побачать різні цифри", - зазначила директор ТОВ "Запоріжгаз Збут" Тетяна Колеснікова.

"Київоблгаз Збут": у червні газ для населення подорожчає
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