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Цена газа будет варьироваться ежемесячно, - "Запорожгаз Сбыт"

Новости » Энергетика    29.05.2019 - 13:57
Цена газа будет варьироваться ежемесячно, - "Запорожгаз Сбыт"
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В связи с изменением тарифов "Укртрансгаза" конечная цена газа для бытовых потребителей будет разной на всей территории Украины

С 1 мая 2019 года правительство, НКРЭКУ и "Нафтогаз" устанавливают цену газа для населения по новым правилам. Поэтому для Запорожской области и Запорожья в мае она составляет 8072,57 гривен за тыс. куб. м, а в июне - 8452,64 гривен за тыс. куб. м. Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаз Сбыта".

"Колебание цены связано исключительно с группой "Нафтогаз": во-первых, изменилась оптовая цена газа от НАК "Нафтогаз Украины", во-вторых, для "Укртрансгаза" введены новые тарифы на транспортировку газа. Именно из-за изменения этих тарифов с 1 мая каждый регион получает свою цену газа для населения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, НКРЭКУ установила для АО "Укртрансгаз" новые тарифы на транспортировку газа. В связи с изменением тарифов "Укртрансгаза" конечная цена газа для бытовых потребителей будет разной на всей территории Украины.

Также отмечается, что до этого нововведения цена газа была единой для потребителей во всех областях, потому что действовал одинаковый общий тариф на доставку газа. Общий тариф на доставку состоял из тарифа на транспортировку для "Укртрансгаз" и тарифа на распределение для операторов ГРС. Поэтому с 1 мая для каждого региона будет действовать свой тариф на доставку газа.

"Нам теперь нужно каждый месяц подавать данные в органы социальной защиты для начисления льгот и субсидий, потому что каждый месяц это будут разные цифры, а соответственно и разные начисления льготным категориям граждан. Также даже в пределах одной области действует разная цена, например в Мелитополе и Мелитопольском районе она другая. И люди должны быть готовыми к тому, что в платежках жители соседних поселков увидят разные цифры", - отметила директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Татьяна Колесникова.

"Киевоблгаз Сбыт": в июне газ для населения области подорожает
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