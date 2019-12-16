Ціна на газ цієї зими залежить від результату перемовин з РФ, - Гончарук

Ціна на газ взимку буде залежати від результату переговорів з Російською Федерацією. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук в ефірі Свобода слова на ICTV.

Він відзначив, що наразі тривають переговори з росіянами про новий контракт про транспортування газу через Україну в Європу.

"Це насправді також фактор, який сильно впливає на ціну газу. Тому якою насправді буде ціна газу в січні і в лютому цієї зими ми побачимо, коли стане зрозуміло, чи буде цей контакт. Це дійсно залежить від цього", - заявив Гончарук.

Він також наголосив, що ціна газу для українців не зросте навіть в разі відсутності контракту про транзит газу з РФ.

"Але про що насправді, про яке підвищенння йшла мова в цьому повідомленні. Мова йшла про гарантовану ціну, яку отримають українці. Таким чином ринок захищений від того, щоб ціни зростали вище. Тобто умовно, якщо уявити, що транзиту газу РФ не буде і ринкові ціни взлетять в півтора рази, то ціна для українців фактично не зросте. Вона буде по тій межі, яка була сьогодні оголошена "Нафтогазом", - додав він.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" встановив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 січня 2020 року. Ціни на газ для промисловості знижені на 6,2-6,4%.

Нагадаємо, уряд зафіксував ціну на газ для населення з 1 січня до 1 травня 2020 року з допомогою так званої "страхової ціни". При цьому ціни на газ для населення знову будуть ринковими з 1 травня 2020 року.