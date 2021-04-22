Ціна бездіяльності зростає: Байден обіцяє очолити боротьбу зі зміною клімату

Зокрема, Байден перерахував дії, які зробить, щоб відновити лідерство США в глобальних зусиллях з подолання кліматичної кризи.

"Ознаки очевидні, наука незаперечна, що ціна бездіяльності продовжує зростати. Сполучені Штати не чекають. Ми сповнені рішучості вживати заходів не тільки нашим федеральним урядом, але і нашими містами і штатами по всій країні, малими підприємствами, великими корпораціями, американськими робітниками у всіх сферах", - заявив Байден.

Він також приділив увагу створенню робочих місць при вирішенні проблеми кліматичної кризи. На його думку, є можливість створити мільйони добре оплачуваних робочих місць для середнього класу.

"Коли я говорю про клімат, я думаю про робочі місця. В рамках наших заходів по боротьбі зі зміною клімату криється надзвичайне створення робочих місць і економічні можливості", - підкреслив Байден, закликаючи до інвестицій в інфраструктуру.