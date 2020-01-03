Ціни на нафту виросли через вбивство іранського генерала Сулеймані, - Мілованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що ціни на нафту виросли на 2-4% через ліквідацію Сполученими Штатами іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мілованова у Facebook.

За його словами, азіатські ринки цінних паперів відреагували падінням.

"Сьогодні вночі США ударом з повітря в Багдаді вбили важливого іранського генерала. Азіатські ринки цінних паперів відреагували падінням, а ціни на нафту виросли на 2-4%", - написав міністр.

Нагадаємо, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше Сполучені Штати заявили про свою причетність до ракетним ударам по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касіма Сулеймані.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав "актом міжнародного тероризму" операцію Збройних сил США в Багдаді, в ході якої був убитий генерал-майор Касем Сулеймані.