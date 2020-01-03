Цены на нефть выросли из-за убийства иранского генерала Сулеймани

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что цены на нефть выросли на 2-4% из-за ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Милованова в Facebook.

По его словам, азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением.

"Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%", - написал министр.

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже Соединенные Штаты заявили о своей причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил США в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Касем Сулеймани.