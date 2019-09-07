ru
ua

Цемаха допитали перед відправкою в РФ, - Зеленський

Новини » Суспільство   

За словами президента, Цемаха допитали і не тільки перед поверненням

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що свідок у справі про катастрофу MH17 Володимир Цемах був допитаний перед відправкою в РФ. Про це президент заявив журналістам, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, Цемаха допитали не тільки перед поверненням в РФ.

"Допитали і не тільки перед поверненням. Я не буду називати прізвища європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми це зробили. Все, що від нас просили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Цемаха включили в списки на обмін полоненими з української сторони.

Як відомо, Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Тим не менше українська прокуратура зняла з нього обвинувачення в участі в діяльності терористичної організації, здійсненні теракту, в результаті якого загинули українські військові. За словами прокурорів, підозри обґрунтовані і підтверджені доказами.

Інформація про можливе включення Цемаха в списки на обмін з'явилася в кінці серпня. Зокрема, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Київ погодився видати його Росії в обмін на звільнення політв'язнів.

Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні. Пізніше його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Росія виплатила борг Раді Європи Porsche презентував свій перший електромобіль
Читати всі новини