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Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими, - FT

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Вашингтон, Понеділок 15 листопада 2021 12:57
Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими, - FT Фото: є загроза вторгнення Росії в Україну цієї зими (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими. Росія спробує дестабілізувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Висновки західних розвідок засновані не тільки на відомостях про нарощування військ РФ на кордоні, а й, ймовірно, на їх додатковій інформації про наміри російського лідера Володимира Путіна, повідомила виданню заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

За її словами, на Заході "підкреслюють високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими". Чиновниця каже, що інформація військової розвідки України "збігається" з інформацією країн-партнерів.

За оцінками начальника військової розвідки України Кирила Буданова, Росія розгорнула на півночі, сході та півдні поблизу України та на захоплених територіях до 114 000 військовослужбовців, в тому числі близько 92 000 солдатів сухопутних військ.

Він підкреслив, що армія РФ "демонстративно залишила танки, бойові машини і реактивні системи біля нашого кордону" після великомасштабних спільних військових навчань з Білоруссю у вересні.

Анонімний європейський чиновник сказав FT, що навіть якщо Росія не вторгнеться знову, "постійний тиск з боку Росії максимально ускладнює розвиток і зміцнення України як країни".

Нагадаємо, в НАТО відреагували на дії РФ біля кордонів України.

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