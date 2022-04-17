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Мета Росії залишається колишньою попри зміщення бойових дій на схід, - Міноборони Британії

Фото: мета Росії у війні з Україною залишається колишньою (mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили продовжують перекидати бойову і допоміжну техніку з Білорусі в східну Україну. Сили прибувають в місця недалеко від Харкова і Севердонецка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Крім того, російська артилерія продовжує завдавати ударів по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити свою наступальну діяльність.

"Хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета Росії залишається колишньою. Вона прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації і затвердити своє регіональне панування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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