Мета Кремля - знищити українську державність, - Порошенко

Фото: Порошенко та Туск на зустрічі (president.gov.ua)

Порошенко зустрівся з Дональдом Туском

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія намагається знищити українську державність, що підтверджується, зокрема її агресивними діями в Азово-Чорноморському басейні та захопленням українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Так, Петро Порошенко провів зустріч з Дональдом Туском.

"Мета Кремля – знищити українську державність, створити так звану другу версію Радянського Союзу", - сказав він.

Петро Порошенко подякував ЄС за підтримку України.

"Я щиро вдячний всьому демократичному світу, я щиро вдячний ЄС, я щиро вдячний за вашу особисту позицію на підтримку України. Це велика гордість для України, коли Президент Європейської Ради, разом з українським Президентом виступає українською мовою. Ви вже назавжди увійшли в історію як людина, яка дуже багато зробила для України. І український народ дуже вдячний вам. Я дуже щасливий, що в ці дуже важливі для України дні, ми разом з вами", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск заявив, що в Україні мають продовжити втілювати реформи та зусилля, спрямовані на побудову демократії.