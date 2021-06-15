ДБР порушило справу проти нардепа Семінського

Державне бюро розслідувань 3 червня порушило кримінальне провадження проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олега Семінського. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме привласнення частини прибутку газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" в період перебування на посаді голови правління компанії.

18 березня екс-міністр транспорту України Микола Рудьковський звернувся до ДБР із заявою про те, що Олег Семінський не мав жодних правових підстав виводити кошти з "Нафтогазвидобування", оскільки не був акціонером компанії, а робив це для власного незаконного збагачення.

Спочатку Державне бюро розслідувань відмовилося внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і почати досудове розслідування щодо нардепа.

Однак Рудьковський звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР.

27 квітня Шевченківський районний суд задовольнив скаргу та зобов'язав ДБР невідкладно внести до ЄРДР відомості про злочин, вчинений Семінським, та розпочати досудове розслідування.

Як відомо, Олег Семінський заявляє, що він був не тільки директором, а й акціонером компанії, і вважає, що у 2012 році це стало причиною його викрадення.

Однак на зроблених правоохоронними органами записах розмов Семінського з Андрієм Мельником, якого ЗМІ називають кримінальним "авторитетом" і який звинувачується у викраденні Семінського, нардеп визнає, що насправді ніяких підстав претендувати на частку в "Нафтогазвидобуванні" у нього немає, як і підтверджуючих ці претензії документів. Потому на записах Семінський пропонує Мельнику об'єднати зусилля, щоб забрати у родини Рудьковського акції вартістю сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, в інтерв'ю Дмитру Гордону Микола Рудьковський підтвердив факт вимагання з боку Семінського, і заявив, що попри заробітну плату в сотні тисяч доларів, той виводив з компанії кошти через договори на фіктивні послуги (що підтверджено аудиторською перевіркою), а уникнути відповідальності збирався завдяки депутатському мандату.