"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины

Вторжение в Украину – далеко не первое преступление Кремля. Россия начинала захватнические войны и в других странах, оккупировала их физически и политически, организовывала сепаратистские движения, создавая там "псевдореспублики", либо же захватывала государства полностью.

Молдова, Грузия, Чечня – не полный список государств, где побывал российский контингент. Теперь эти государства частично либо полностью оккупированы РФ. Многие жители этих стран сталкивались с российской агрессией задолго до 2014 года, воевали против российской армии и хорошо знают украинского врага в лицо.

"Если я здесь выиграю, я и Чечню освобожу"

Муслиму Мадиеву 62 года. Когда россияне впервые с оружием пришли в Чечню, ему было 33. Его первый бой произошел еще в 1992 году – за два года до того, как РФ объявила "специальную операцию" и пошла в открытую на Ичкерию – новообразованное независимое государство на Кавказе. До этого Кремль активно взращивал и финансировал в Чечне пророссийскую оппозицию. С ней в 1992 году и воевал Мадиев.

– Первый бой у меня состоялся в Ачхой-Мартановском районе, я организовал сопротивление от этого района в Ичкерии. Когда они (пророссийские оппозиционеры, – ред.) первый раз на нас пошли, мы первый бой принимали там. Война то утихала, то вспыхивала. В 1994 году она началась снова.

В ходе Первой чеченской Муслим Мусаевич воевал вместе с одним из самых известных генералов Ичкерии Русланом Гелаевым, который назначил его своим заместителем. В 1996 году они обороняли Грозный от российских оккупантов, которые так и не смогли захватить город. После победы чеченских воинов Мадиев стал работать в Совете безопасности Чеченской республики Ичкерия вместе с еще одной значимой личностью того периода – Доку Умаровым.

Муслим Мадиев (фото: УССД)

В 1999 году Россия взяла реванш. Война длилась практически 10 лет, Чечню окончательно истощили и силой присоединили в качестве одного из субъектов федерации.

– У нас до сих пор без вести пропавших 25 тысяч человек. Они их просто закапывали. Как тут их расстреливали, так и у нас. Мы знали, что так будет. Методы не меняются. Они ни своих не жалеют, нас-то они вообще не жалели. Зачистки, концлагеря – все это мы проходили, мы это видели.

Когда в 2014 году Россия оккупировала часть Украины, вместе с украинскими войсками против агрессора воевали и чеченцы в составе батальона имени Джохара Дудаева. В 2016 году батальон пополнил и Мусим Мадиев, позже он стал заместителем командира.

– Мы стараемся помочь украинскому народу, чем можем. Потому что мы знаем, какое горе россияне приносят. И нашему народу принесли. У меня уже третья война с Россией идет. Я видел все это – их злодеяния, весь этот беспредел, который они творят. И если бы они смогли бы захватить Киев, что бы они тут устроили, я знаю.

Чеченский батальон регулярно выезжает на фронт и участвует в боях. Когда началось полномасштабное вторжение, вместе с Мадиевым пошли воевать его сыновья. В ответ на довольно очевидный вопрос о том, есть ли в его мотивации воевать на стороне украинцев "личное" к россиянам, военный какое-то время молчит, а потом говорит, что "личное" не у него, а у всей Чечни.

Учения добровольцев батальона имени Джохара Дудаева (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Как чеченцы относятся к россиянам?

– Я даже не знаю, как правильно выразиться. Однажды Джохар Дудаев сказал: "Отвращение". У них как-то все по-другому. Они рабы, понимаете? Рабам надо что-то делать, чтоб и мы подчинялись им. Народы, которые не хотят быть рабами, будут воевать. И мы вон воюем с ними 300 лет, и вы воюете и будете воевать, пока они не отстанут.

Сегодняшнее руководство Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым Мадиев называет "не нашим". Самого же Кадырова – сына Ахмата Кадырова, которого когда-то тоже назначил главой Чечни российский президент Владимир Путин, Мадиев считает сотрудником российских спецслужб.

– Его поставили для того, чтобы иметь влияние на Чечню. А на Кавказе, если Чечню успокоить, другие народы не будут воевать. Чечня непримиримая. У нас народ свободный, мы не можем быть рабами.

О самой России Мадиев говорит неохотно, в голосе слышится злость. По его словам, РФ нужно было развалить сразу после Первой чеченской. "Их нельзя было оставлять, мы ошибку допустили, что их оставили", добавляет Муслим Мусаевич. Фразу "Россию надо развалить" он повторит еще несколько раз. Для мужчины, который половину своей жизни воюет с российскими оккупантами, их ликвидация – единственная возможность наконец выдохнуть. Поэтому он приезжает туда, где появляются они, и делает свой вклад в развал России.

Учения добровольцев батальона имени Джохара Дудаева (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинцев Муслим Мадиев называет братьями, а Украину – свободным народом. "Как чеченцев", добавляет мужчина.

– Я не только за ваш народ тут стою. Если я здесь выиграю, я и Чечню освобожу. Я ведь и за свой народ тут стою. Это обязательно, без этого никак.

"Мы помогаем Украине, потому что украинцы помогли нам"

С грузинским военнослужащим мы договариваемся встретиться по телефону. Он называет себя Мамука и говорит адрес. Автомобиль останавливается возле шлагбаума, на КПП сидит грузин и вежливо с нами здоровается. Мы объясняем, зачем приехали, шлагбаум поднимается вверх – оказываемся на большой территории военной части.

Мамука встречает нас возле машины, где разговаривает со своими побратимами. Он все время смеется, но взгляд остается серьезным и в какой-то степени осторожным. Перейдя на русский язык, он представляется – Мамука Мамулашвили.

Мамука Мамулашвили (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Мамука Мамулашвили – основатель и командир "Грузинского национального легиона". Мужчине 45 лет, из которых 31 год он воюет с россиянами. В 14 лет Мамука поехал в Абхазию к своему отцу, который участвовал в боях против российских оккупантов. Захватчики взяли его в плен и продержали там 3 месяца. Подростка пытали и имитировали расстрел. Его отца Зураба россияне держали в плену почти два года.

Мамулашвили получил дипломатическое образование. Военный промысел – это больше стиль жизни, говорит мужчина. Он подчеркивает, что Грузия столкнулась с российской агрессией гораздо раньше Украины, поэтому его народ хорошо понимает украинцев.

– Я участвовал в войне в 90-х годах, мы и тогда воевали с Россией полтора года. В 2008-ом это было всего несколько дней. Грузия довольно много раз подвергалась попыткам оккупации.

Грузинский легион воюет в рядах ВСУ с 2014 года. Все это время военнослужащие занимаются спецоперациями, большинство из которых направлено на ликвидацию российских офицеров. Мамука не говорит подробностей, но на вопрос о том, насколько эти операции удачные, довольно улыбается: "У нас один из самых высоких показателей".

Мамулашвили понимал, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, поэтому до 24 февраля легион занимался активной подготовкой бойцов. В феврале 2022 год он и его соотечественники одними из первых "встретили" россиян в Гостомеле.

Мамука Мамулашвили (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Несмотря на собственный тяжелый опыт, Мамука отмечает, что ничего личного к россиянам не испытывает.

– Я бы не сказал, что это связано с эмоциями. То, что мы делаем в Украине – это профессионализм и хладнокровие. Мы помогаем Украине, потому что украинцы помогли нам. И украинцы были практически единственными, кто нам помог. Азербайджанцы тоже воевали на нашей стороне. Армяне создали батальон и воевали против нас. Это не удивляет. Я бы не назвал это парадоксом, но соседнее государство, когда Грузии было тяжело, ополчилось против нас.

Грузинское правительство, по его мнению, сегодня полностью находится под влиянием Кремля. России очень важно иметь Грузию под контролем, ведь через нее в РФ поступает практически вся контрабанда.

– Такие "чудеса" творят большие финансы, особенно русский кэш, который раздается при выборах. К сожалению, вот это наследие Советского союза – взяточничество и покупка избирателей – оно все еще актуально в Грузии. После 10 лет реформ мы видим такую же картину.

При этом абсолютное большинство грузин, по словам собеседника, настроены против власти и против россиян.

– Как грузины относятся к тому, что россияне наводнили Грузию?

– Абсолютно негативно. Я думаю, если бы у россиян была бы хоть капля самолюбия, они бы в Грузию не приезжали. Но самолюбия там нет.

Обстановка в Грузии, по мнению Мамулашвили, накаляется. Готовы ли грузины к политической и физической деоккупации или нет – этого мужчина сказать не может, потому что не хочет отвечать за всех. По его словам, грузины должны решить это сами. Если же желание будет, легион им поможет.

– Грузинский легион создан для противодействия российской армии. Не имеет значения, это будет в Украине или где-либо еще, Грузинский легион будет воевать, вне зависимости от того, когда мы освободим оккупированные территории в Украине.

Когда мы спрашиваем Мамулашвили, как он чувствует себя в Украине, он говорит, что с самого начала не было никакого внутреннего барьера, и, смеясь, добавляет "по-домашнему". Но услышав вопрос о ВСУ, мужчина резко становится серьезнее.

– Вооруженные Силы Украины прошли жесткий этап эволюции и они превратились в одну из самых лучших армий в мире. Украинцы очень быстро учатся.

Мамука Мамулашвили (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Российская же армия, по словам мужчины, не может похвастаться ни профессионализмом, ни квалификацией. Сегодня военные РФ берут исключительно количеством и большими запасами старой техники. Такая армия не способна воевать в современных войнах, добавляет Мамука.

На вопросе о том, что не так с российским обществом, на лице у Мамулашвили появляется выражение брезгливости.

– Это народ-террорист, народ-изгой, народ, который ни в коем случае не должен существовать в той форме, в которой существует. Это угроза для всего мирового сообщества. Все террористические акты по всему миру, я уверен, это дело рук России. Я бы сказал, современный мир просто выталкивает из себя такой орган как Россия, потому что они не могут существовать в современности. Это абсолютные варвары, которые занимаются примитивными вещами.

Мы проводим параллели событий в Украине в 2014 году и схожих с ними событий в Грузии в 2008 году. Военный предупреждает о том, что украинцам нужно быть осторожными и внимательными – Россия, не достигнув желаемого, попытается "оккупировать власть". Помимо этого, Кремль будет продолжать воровать у Украины историю, а за то, чтобы эта ложь никогда не раскрылась, россияне готовы убивать.

– Какое будущее у России?

– Россия обязательно развалится. Думаю, это война дала толчок, чтобы вражеское государство развалилось. Но это будет стоить многих жизней украинцев.

"Почему не может отделиться Якутия? Мы же можем провести референдум"

Якутия или Республика Саха – на первый взгляд довольно нетипичный пример страны или региона, который оккупировала Россия. Пока не вспоминаешь, что вся Российская Федерация, за исключением нескольких десятков городов – это присоединенные, зачастую насильно, в разное время регионы, где россияне не составляют основной этнос. Республика Саха, как ее называют сами якуты, – один из таких примеров.

Заселение Якутии россиянами началось еще в 1600-х годах, туда, в основном, ссылали заключенных. В годы советской власти в регионе открыли месторождения золота и алмазов – интерес к Якутии стал расти. Параллельно с этим в Сахе регулярно вспыхивали национальные движения, одно из них даже называлось "Независимые от россиян", публиковалась литература и пресса на якутском языке.

Но Советский Союз по традиции придушил местный этнос, запретил любую аутентику и разбавил преимущественно якутское население переселенцами. Республика Саха стала Якутией, а в 1991 году вошла в состав Российской Федерации как крупнейший ее субъект.

Владислав Аммосов – якут. Сегодня он в Киеве, ездит на фронт и помогает ВСУ в войне против россиян. Это удивляет, потому что Аммосов не просто гражданин России. До 2011 года он работал российским разведчиком и специализировался в основном на том, как "уничтожать страны".

– Мы занимались этой научной работой, на какие отрасли экономики надо воздействовать, чтобы страна экономически не могла дальше воевать. Воюет же экономика. Украину мы не прорабатывали, у нас были США, Великобритания. Но, кстати, удар по подстанциям – это один из таких факторов.

Владислав Аммосов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Владислав называет себя ребенком СССР и признается, что до какого-то времени был "имперцем". Он, как и его одногодки, рос на советской литературе и советских фильмах, главными действующими лицами которых были россияне.

– У меня было такое типичное советско-имперское мировоззрение. Все советское – это хорошее, а русские несут только добро и свет. Мы же были все промыты пропагандой.

Пойти в армию Аммосов решил по патриотическим соображениям – служить родине считалось не только "благородным делом", но и своеобразным социальным лифтом, особенно для якутов, то есть "не славян". Первое, как он его сам называет, "отрезвление", наступило во время Чеченских войн, в одной из которых он принимал участие.

– Я видел, как мы воюем, за что воюем, за что чеченцы воюют. Первая чеченская – это была война народа и они выиграли эту войну. А во Второй чеченской Россия напала на независимую страну и уничтожила 30% населения. Тогда я видел эти карательные операции, отношение к солдатам. Я видел, какие там офицеры служат. Это очень отрезвляюще действует на молодую неокрепшую психику.

Тем не менее после армии Владислав пошел работать в ГРУ, где выполнял разного рода задания "на благо родины". В благо он окончательно перестал верить в 2011 году, поэтому уволился из органов и какое-то время работал сам на себя. Спустя пять лет, уже после того как Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, мужчина понял, что находиться в этой стране он больше не может, потому что рано или поздно он потеряет работу, а, возможно, и свободу. Поэтому Аммосов вместе с семьей переехал в Польшу.

– В 2014 году Россия встала на путь самоликвидации. Если ты нападаешь на другую страну, игнорируя все нормы и правила, то что мешает применить это к той же России? Почему не может отделиться Бурятия, Калмыкия, Якутия? Мы же можем провести референдум.

Когда в Украине началась полномасштабная война с Россией, Владислав практически сразу принялся искать возможности приехать и встать в ряды ВСУ. Сегодня он создает в Украине первый "Сибирский батальон". Пока идет подготовка бойцов, сам Аммосов периодически ездит на фронт, успел побывать в Запорожье и, как сам говорит, "сходить" в Белгород.

– Вам тяжело дался моральный выбор убивать своих же?

– Да вы что! Какой может быть выбор! Я когда служил в армии, я уже был подготовлен стрелять в своих, если что. Эта система заточена на то, что ты всегда должен быть готов уничтожать своих, отстреливать предателей, дезертиров, выставлять заградотряды, людей строем выводить, расстреливать, самому лично в ходе боя пристреливать. В России не стоит вопрос моральной дилеммы стрелять по своим же. Вы не представляете, какой уровень насилия в России.

Владислав Аммосов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Владислав как военный не хочет говорить о том, чем конкретно занимается в Украине, зато много и в деталях рассказывает о "русском мире", в котором жил большую часть своей жизни. Самое частое, с чем приходится сталкиваться россиянину по паспорту, но не по крови – бытовой фашизм.

– В Якутии есть два мира – якутский мир и русский мир. И где-то по краешку они, может, соприкасаются, но практически не перемешиваются. Это особенность России. Те из русских, кто живет в Якутии, не учат якутский язык, хотя все якуты знают русский, потому что это своеобразный язык империи. Если ты его не знаешь, ты вообще никуда не продвинешься. И если у нас назначается главой якут, замом у него обязательно должен быть русский.

Свой родной регион Владислав называет "колонией", хотя многие якуты этого не понимают. Это связано с тем, что в Якутии ведется активная пророссийская пропаганда. Кроме того, Кремль действует в духе империи, заставляя одних местных порабощать других. Сами же россияне, по мнению мужчины, не столько жестокие, сколько "забитые".

– Их жизнь сделали настолько бессмысленной и никчемной, что они сами это приняли. Ведь если бы они жили хорошо, наверное, у них не было бы желания пойти умереть. А когда у тебя серая жизнь, убогое существование, кредиты, вечно недовольное окружение, жена, дети, то тебе пойти сдохнуть на войне удобнее, чем тянуть на себе весь этот груз.

Насколько бы абсурдной не была российская пропаганда, россияне будут верить в нее, потому что "если они задумаются, то им придется признать, что их жизнь дерьмо и они сами – дерьмо", говорит Аммосов.

На вопрос о том, почему же российские офицеры, многие из которых имеют доступ к другим источникам, тоже верят пропаганде, Владислав рассмеялся.

– Кончились те времена, когда офицер – это была белая кость, голубая кровь. Эти времена кончились. Сейчас более рабского и забитого существа, чем российский офицер, просто не найти. Это раньше были какие-то традиции, порядочность. Сейчас это "туши свет".

Владислав Аммосов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодняшнюю армию Аммосов называет "рабоче-крестьянской", которая существует по простому принципу: офицер – это раб, а командир имеет над ним абсолютную власть. "Белая кость и голубая кровь" закончились в 1917 году, теперь же русский солдат "тянет свою колхозную лямку".

– Украина все же более свободная, это ощущается. Даже на фронте нет такого, как в России "я начальник, ты дурак". Люди уважительнее относятся друг к другу.

Как и его "коллегам", мы задаем вопрос о мотивации. Здесь он не такой очевидный, как в ситуации с чеченцами или грузинами, ведь Якутия является частью России, что признано международным законодательством. Владислав какое-то время молчит, а потом произносит практически то, что говорят люди, чьи страны оккупированы РФ.

– Воюя на стороне Украины, я воюю против России. И я хочу, чтобы этой страны не было. Ведь очень просто сидеть где-то заграницей, ждать, когда она развалится. Но она может развалиться еще через 50-100 лет, принеся еще больше страданий, лишений людям. А можно помочь этому делу. Я считаю, что победа Украины предопределит многие процессы в России.

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За годы своего существования как в составе страны "советов", так и в качестве федерации, Россия никогда не упускала возможность восстановить свое имперское прошлое. Оккупируя приграничные государства, уничтожая собственное этническое разнообразие, Кремль не забывал подчеркивать, что мировое господство распределено неправильно и роль "хозяйки мира" должна достаться России.

Мировые лидеры долгое время мирились с откровенно пугающими амбициями Москвы и старались не злить "русского медведя". Возможно, в этом одна из причин, почему в 2022 году российская армия начала самую масштабную войну на европейском континенте со времен Второй мировой.

Сегодня тысячи людей, не являющихся украинцами, решили воевать против российской армии, где бы она не была. Находясь в рядах ВСУ, они борются не столько за спокойную жизнь самих украинцев, сколько против оккупантов, которые захватили их государства. Говоря о мотивации, каждый из них отмечал, что верит – победа Украины запустит процесс распада РФ.