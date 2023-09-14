RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это выглядит агрессивной местью, - США о запрете на iPhone для китайских чиновников

Фото: Белый дом отреагировал на запрет чиновникам Китая пользоваться iPhone (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вашингтон заявил, что обеспокоен запретом должностным лицам центрального правительства Китая использовать американские iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Белом доме заявили, что такой шаг Китайской Народной Республики выглаживает агрессивной и неподходящей местью. Спикер по вопросам национальной безопасности Джон Кирби призвал Пекин быть более прозрачными по поводу ограничений по iPhone.

Отмечается, что такой шаг Китая может ответить за подобные действия Соединенных Штатов Америки против технологий КНР. Конгресс США запретил использование китайского TikTok на рабочих устройствах еще в конце декабря 2022 года. Позже аналогичные решения приняли и в странах ЕС.

Китай запретил чиновникам использовать iPhone

Китайские чиновники уже месяцами придерживаются неписаного правила избегать использования iPhone. Стоит отметить, что Apple получает около 19% дохода именно от Китая, поэтому запрет может негативно повлиять на компанию.

Отношения США и Китая

Отношения между двумя странами в начале 2022 года находились на самом низком за десятилетие уровне. В июне госсекретарь США Энтони Блинкен посетил КНР, заявив, что это станет началом улучшения связей между Америкой и Китаем.

Однако в США все еще относятся к Пекину с настороженностью. Президент Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhoneСоединенные Штаты АмерикиКитай