Инициатива на фронте принадлежит Украине, - эксдиректор ЦРУ Петреус

Россия не способна достичь целей, которые ставила перед собой на весенне-летнюю кампанию, а за попытку продвинуться платит безумными потерями.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил эксдиректор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус.

Инициатива принадлежит Украине

По словам Петреуса, несмотря на заявления главы Кремля о вроде бы значительном прогрессе на фронте, реальная картина совсем другая.

"Я считаю, что на фронте инициатива принадлежит Украине, поскольку Россия не способна достичь того, к чему стремилась. Несмотря на утверждение Владимира Путина о том, что они достигают значительного прогресса, это просто не соответствует действительности", - отметил эксдиректор ЦРУ.

Он добавил, что украинские войска не позволяют россиянам выполнить планы весенне-летней кампании - в частности, захватить оставшиеся Донецкой области и так называемые укрепленные города.

"Они даже еще не дошли до укрепленных городов, а только находятся на подступах к ним", - подчеркнул Петреус.

Более тысячи потерь в день

Петреус обратил внимание на масштаб потерь, которые терпит российская армия каждый день.

"Украина не только не дает России достичь ее целей, но и наносит россиянам чрезвычайные потери. Более 1 000 убитых и раненых в день - для меня это, честно говоря, просто немыслимо ", - рассказал он.

Эксдиректор ЦРУ напомнил, что занимал пять командных должностей в звании генерала, в том числе три – в звании четырехзвездочного генерала: в Ираке, Афганистане и Центральном командовании. По его словам, даже такой опыт не позволяет постичь масштабы нынешних потерь российской армии.

Изоляция Крыма

По словам Петреуса, Украина удерживает инициативу и благодаря тому, что отрезает оккупированный Крым от поставок из России.

Силы беспилотных средств уничтожили более 275 судов - катеров, танкеров, паромов и барж, которые использовали для снабжения полуострова;

украинские силы способны поражать цели на мосту через Керченский пролив;

под ударом остается дорога из России вдоль южного побережья, ведущая в Крым.

Уничтожение противовоздушной обороны

Петреус рассказал, что украинские войска последовательно уничтожают российские системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе "С-400".

"Они уничтожают эти системы, а это значит, что в ближайшие месяцы их атаки на Российскую Федерацию станут успешнее", - подытожил эксдиректор ЦРУ.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этой войне больше не может быть победы для обеих сторон - лишь остановка боевых действий ради человеческих жизней. По его словам, цель Кремля - не отдельные территории, а полное подчинение всей Украины.