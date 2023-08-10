"Это утилизация населения": девушка оккупанта о потерях армии РФ на войне (перехват)

Отмечается, что во время перехвата можно услышать вопросы, которые задает девушка.

Утилизация населения

"Вот ты говорил, что типа демобилизация, отпустят. Них*ра не отпускают. Я конечно верю в лучшее, но Юра, готовься к худшему", - говорит девушка.

Она рассказала оккупанту о новых законах, которые принимают в России. Из-за них теперь и отец девушки может быть призван в армию. Такой порядок вещей она называет "утилизацией населения", поскольку потери среди армии РФ значительные.

Взятка за демобилизацию

Также девушка уговаривала военного РФ, чтобы он нашел ответственного и дал ему взятку за демобилизацию.

"Какому-то начальнику, намекнуть, ну заплатить ему. Полмиллиона, но хоть домой отправят", - добавила девушка.

Военный рассказал ей, что его заставляют подписывать контракт, хотя он уже год находится на войне.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для оккупантов ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.