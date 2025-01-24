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Это произошло при Обаме. Трамп обвинил Россию в краже планов США по гиперзвуковым ракетам

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Российская Федерация украла план создания гиперзвуковых ракет у Штатов. Это произошло во времена администрации Барака Обамы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью Fox News.

Во время разговора с журналистом Трамп заявил, что "Россия украла проект, они получили его от нас".

"Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект... Они украли его во время администрации Обамы, а не Байдена. Хотя они, видимо, много украли и у Байдена, мы также об этом услышим", - заявил Трамп.

Он также заявил, что Соединенные Штаты будут иметь сверхгиперзвуковые ракеты, "что даже на шаг лучше". И что вскоре они будут запущены.

Стоит заметить, что Трамп и раньше говорил о краже. В частности, в 2023 году он заявил сторонникам, что Россия украла планы по "супер-пупер ракетам". Тогда Кремль ответил на эти заявления, заявив, что "у нас есть собственная ракета, замечательная ракета".

Заявления Трампа

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп выразил также надежду на поддержку Китая в прекращении войны между Украиной и Россией. По его мнению, объединив усилия можно будет положить этому конец.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к миру, ведь, как он отметил, экономика РФ очень сильно зависит от Китая.

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