Это салфетка, а не наркотик: у Макрона высмеяли российские фейки о поездке в Киев
В Офисе президента Франции отреагировали на очередной фейк, который распространяют российские пропагандисты. На этот раз ложь касалась недавней поездки лидеров "коалиции решительных" в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) Елисейского дворца.
Представители канцелярии Макрона обнародовали пост с двумя фото из вагона поезда, которым европейские лидеры 10 мая ехали в столицу Украины, и разъясняющими подписями.
На первом - изображена салфетка на столе, и указаны объяснения: "это салфетка, для высасывания".
Такой предмет роспропаганда нарекла наркотиками (фото: x.com/Elysee)
На втором изображены представители лидеров европейских стран, с подписью к фотографии "это - европейское единство, для построения мира".
Елисейский дворец высмеял очередную чушь пропагандистов (фото: x.com/Elysee)
"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычную салфетку превращает в наркотик. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны оставаться бдительными в отношении манипуляций", - говорится в публикации канцелярии Макрона.
О чем был фейк про путешествие европейских лидеров в Киев
Ранее на российских медиа тиражировали лживые сообщения о якобы "пакетике с белым порошком" или "ложечке для кокаина" на столе в вагоне с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
На российских пропагандистских ресурсах тиражировались фантазии, что речь могла идти о наркотике, который якобы употребляли европейские политики по дороге в Киев в поезде. И что когда репортеры зашли в купе, Макрон быстро убрал данный предмет.
Между тем добавим, что французские СМИ после анализа кадров пришли к выводу, что речь идет о платке для носа.
Визит в Киев европейских лидеров
Как сообщалось ранее, 10 мая в Киев прибыли лидеры "коалиции решительных". Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Данный визит состоялся на фоне усилий европейских лидеров ускорить прекращение российской военной агрессии и обеспечить справедливый мир в Украине, в частности после прекращения огня минимум на 30 дней. Кроме того, лидеры обсуждали возможность отправки контингента в Украину, чтобы мониторить прекращение огня.
Кроме того, в Киеве во время переговоров лидеры "коалиции решительных" позвонили президенту США Дональду Трампу. Стороны согласовали призыв к РФ о полном прекращении огня сроком на 30 дней с 12 мая, и пригрозили введением новых санкций в случае отказа.
Добавим, недавно западные СМИ узнали, как Макрон ради мира "будил" Трампа из Киева, когда в Штатах был очень ранний час.
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