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Это самоуничтожение. Зеленский подверг критике бездействие международных организаций после подрыва ГЭС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Отсутствие помощи на оккупированных территориях от международных организаций после подрыва Каховской ГЭС является самоуничтожением этих структур.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Он отметил, что на освободжденных территориях работают волонтеры, частные компании, некоторые международные организации. Последние могли бы помочь украинцам и на оккупированных территориях, однако пока они такого не делают.

"Отсутствие некоторых международных организаций на оккупированных территориях - того же Международного красного креста - это неправильно, это самоуничтожение", - сказал Зеленский.

Критика международных организаций после подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, однако утром на Twitter-странице ООН появилась только запись о Дне русского языка. В Офисе президента подвергли критике такое действие со стороны организации.

Позже Зеленский заявил, что каждый человек, погибший в результате подрыва ГЭС - это приговор международным организациям.

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Владимир Зеленский