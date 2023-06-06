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Обнулила остатки репутации. У Зеленского прошлись по ООН из-за выходки с Днем русского языка

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Вторник 06 июня 2023 18:24
Обнулила остатки репутации. У Зеленского прошлись по ООН из-за выходки с Днем русского языка Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Организация Объединенных Наций обнулила остатки своей репутации после того, как напомнила о Дне русского языка на фоне подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"ООН сегодня, мне кажется, окончательно обнулила свои остатки репутации. Ну потому что настолько неадекватно реагировать на большую, масштабную катастрофу экологическую в Восточной Европе и демонстрировать, что вы не понимаете, что террорист в виде РФ это сделал сознательно, ну это выглядит странно", - подчеркнул Подоляк.

При этом он уточнил, что Украина созывает Совбез ООН, поскольку сам факт подрыва необходимо зафиксировать и заявить об этом публично. Таким образом позицию нашей страны узнают страны Латинской Америки, Африки и Азии.

Также он добавил, что власти Украины должны начать юридическую фиксацию преступления. Это в будущем может привести к определенным ордерам Международного уголовного суда.

"Это будет однозначно. Там будут все, кто отдавал приказы, и Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) как человек, который начал преступление агрессии", - подчеркнул Подоляк.

Скандальный пост ООН

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью российские войска подорвали заминированную Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов.

После этого ООН в своем Twitter обнародовала пост о Дне русского языка. Такое действие раскритиковали пользователи соцсети.

Также по Организации прошелся и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

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