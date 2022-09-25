"Это Россия напала на Украину". Протесты против мобилизации в Дагестане дошли до Махачкалы

Напомним, что в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

В столице женщины спорили с полицейским, утверждая, что Россия напала на Украину. Они также скандировали "Нет войне".

На видео также видно, как российские силовики задерживали людей. Кроме того, полицейский ударил по лицу задержанного, которого вели двое других силовиков.

Полицейские жестко обращались как с мужчинами, так и с женщинами.

Позже к силовикам в Махачкале прибыло подкрепление. Протестующие скандировали "Позор".