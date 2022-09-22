Путину будет сложно набрать 300 тысяч человек для войны в Украине, - британская разведка

Мобилизация на территории России столкнется логистическими и административными трудностями. Путин идет на большой политический риск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 21 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" для поддержки венных действий в Украине. Позже военный министр Сергей Шойгу заявил, что это потребует мобилизации 300 тысяч военнослужащих резерва.

"России, скорее всего, придется столкнуться с логистическими и административными проблемами даже при наборе 300 тысяч человек... Они вряд ли будут боеспособны в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении, ".

В Минобороны Британии считают, что даже эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России, а "Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь".

"Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - говорится в сводке.