ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путину будет сложно набрать 300 тысяч человек для войны в Украине, - британская разведка

Новина українською →
Москва, Четверг 22 сентября 2022 09:18
Путину будет сложно набрать 300 тысяч человек для войны в Украине, - британская разведка Фото: Путину будет сложно набрать 300 тысяч человек
Автор: Александр Белоус

Мобилизация на территории России столкнется логистическими и административными трудностями. Путин идет на большой политический риск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 21 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" для поддержки венных действий в Украине. Позже военный министр Сергей Шойгу заявил, что это потребует мобилизации 300 тысяч военнослужащих резерва.

"России, скорее всего, придется столкнуться с логистическими и административными проблемами даже при наборе 300 тысяч человек... Они вряд ли будут боеспособны в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении, ".

В Минобороны Британии считают, что даже эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России, а "Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь".

"Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - говорится в сводке.

Напомним, российский президент Владимир Путин 21 сентября отдал приказ о первой мобилизации России со времен Второй мировой войны и поддержал план по аннексии территории Украины, предупредив Запад, что он не блефует, когда говорит, что готов применить ядерное оружие.

Глава военного ведомства РФ Серей Шойгу заявив, что в ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Вторжение России в Украину
NEWS
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России