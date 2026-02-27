"Это проблема": в правительстве Люксембурга возмутились наплывом мужчин из Украины

В Люксембурге рост количества украинских мужчин призывного возраста назвали проблемой на фоне оказания военной помощи Киеву. В оппозиции такие заявления раскритиковали, отметив недопустимость морального давления на беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Luxembourg Times .

Позиция правительства Люксембурга

Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес заявила, что ситуация, когда страна предоставляет оружие для защиты Украины, а в это время в нее прибывает все больше молодых мужчин-беженцев, является противоречивой.

"Я думаю, что это фактически определенная проблема, если, с одной стороны, мы предоставляем военную поддержку, чтобы украинцы могли защищаться, а в то же время к нам приезжают молодые мужчины", - отметила Бакес.

Ее поддержал министр внутренних дел Леон Глоден. Он назвал "странным" тот факт, что люди, которые должны воевать, приезжают в страны ЕС как искатели убежища, и призвал найти общее решение на уровне Евросоюза.

Реакция оппозиции и волонтеров

Депутат Сэм Тансон остро раскритиковала эти заявления. Она подчеркнула, что предоставление убежища - это конституционная обязанность, а не символический жест.

"Возвращение к войне - это вопрос жизни и смерти. Ни один министр Люксембурга не может выносить моральную оценку по этому поводу на расстоянии", - подчеркнула Тансон.

В свою очередь волонтеры организации LUkraine отмечают, что проблема заключается не в людях, а в скорости поставки оружия, из-за дефицита которого на фронте гибнет много добровольцев.

Помощь Люксембурга

Несмотря на дискуссии, Люксембург остается важным партнером Украины. Страна уже выделила более 400 млн евро помощи.

Также совместно с Эстонией Люксембург возглавляет ИТ-коалицию в рамках "Рамштайн".

В то же время статус временной защиты для украинцев в стране продлен до марта 2027 года.