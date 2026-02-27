"Это проблема": в правительстве Люксембурга возмутились наплывом мужчин из Украины
В Люксембурге рост количества украинских мужчин призывного возраста назвали проблемой на фоне оказания военной помощи Киеву. В оппозиции такие заявления раскритиковали, отметив недопустимость морального давления на беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Luxembourg Times.
Читайте также: Норвегия меняет правила для мужчин из Украины: кого коснутся ограничения
Позиция правительства Люксембурга
Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес заявила, что ситуация, когда страна предоставляет оружие для защиты Украины, а в это время в нее прибывает все больше молодых мужчин-беженцев, является противоречивой.
"Я думаю, что это фактически определенная проблема, если, с одной стороны, мы предоставляем военную поддержку, чтобы украинцы могли защищаться, а в то же время к нам приезжают молодые мужчины", - отметила Бакес.
Ее поддержал министр внутренних дел Леон Глоден. Он назвал "странным" тот факт, что люди, которые должны воевать, приезжают в страны ЕС как искатели убежища, и призвал найти общее решение на уровне Евросоюза.
Реакция оппозиции и волонтеров
Депутат Сэм Тансон остро раскритиковала эти заявления. Она подчеркнула, что предоставление убежища - это конституционная обязанность, а не символический жест.
"Возвращение к войне - это вопрос жизни и смерти. Ни один министр Люксембурга не может выносить моральную оценку по этому поводу на расстоянии", - подчеркнула Тансон.
В свою очередь волонтеры организации LUkraine отмечают, что проблема заключается не в людях, а в скорости поставки оружия, из-за дефицита которого на фронте гибнет много добровольцев.
Помощь Люксембурга
Несмотря на дискуссии, Люксембург остается важным партнером Украины. Страна уже выделила более 400 млн евро помощи.
Также совместно с Эстонией Люксембург возглавляет ИТ-коалицию в рамках "Рамштайн".
В то же время статус временной защиты для украинцев в стране продлен до марта 2027 года.
Беженцам готовят ограничения
Напомним, ранее Норвегия изменила правила приема беженцев, ужесточив требования именно для мужчин из Украины, которые не имеют оснований для освобождения от службы.
В то же время в США над тысячами украинцев, которые въехали по программе Uniting for Ukraine, нависла угроза депортации из-за окончания сроков действия гуманитарных паролей.
РБК-Украина также писало о том, до сих пор рады видеть украинцев в Европе на пятом году полномасштабной войны и где поддержка наших граждан остается самой низкой.