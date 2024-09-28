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США изучают план победы Украины и рассматривают "дополнительные действия", - Блинкен

Нью-Йорк, Суббота 28 сентября 2024 12:32
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США изучают план победы Украины и рассматривают "дополнительные действия", - Блинкен Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

США изучают план победы Украины, который представил Джо Байдену Владимир Зеленский. Также США рассматривают "дополнительные действия" при необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена, которого цитирует "Голос Америки".

Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке 27 сентября заявил, что США увеличили помощь Украине, объявив о пакете помощи стоимостью более 8 млрд долларов.

"Мы сделали важные шаги, чтобы поддержать народ Украины, который продолжает защищаться от продолжающейся российской агрессии и продолжает отстаивать свой суверенитет и независимость, свое право решать свое собственное будущее", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что США изучают план победы Украины. На вопрос о том, получит ли Украина разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь России, Блинкен ответил, что администрация и партнеры теперь изучают подробности этого плана и, при необходимости, рассматривают "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам достичь победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, - если нужно, - дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", - добавил Блинкен.

План победы Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает план победы в войне с Россией. СМИ публиковали возможные подробности украинского плана.

Зеленский во время визита в США представил план президенту Джо Байдену и кандидатам в президенты - Камале Харрис и Дональду Трампу.

Детальнее о визите Зеленского в США и его результатах - в материале РБК-Украина.

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