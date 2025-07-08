"Это плевок в лицо": реакция Украины на допуск россиян к ЧМ-2025 по фехтованию

FIE разрешила участие россиянам, связанным с армией РФ

Из 121 спортсмена, допущенного к соревнованиям, 37 заявлены в статусе "нейтральных", среди которых есть и те, кто непосредственно связан с вооруженными силами России.

Несмотря на это, FIE разрешила им выступать в командном формате. Аналогичное решение уже было принято на Евро, а теперь и на чемпионате мира.

Позиция МОК осталась без внимания

Еще в 2023 году Международный олимпийский комитет призвал международные федерации допускать россиян и белорусов исключительно при условии соблюдения ряда ограничений.

В частности, было запрещено участие спортсменов, которые служат в вооруженных силах, а также использование национальной символики.

Несмотря на рекомендации МОК, FIE допустила к соревнованиям атлетов, связанных с российскими военными структурами.

В частности, в заявке фигурируют майор армии РФ Софья Великая, лейтенант Яна Егорян и прапорщик Ольга Никитина.

Реакция Федерации фехтования Украины

Федерация жестко раскритиковала решение FIE. В своем заявлении национальная организация отметила, что допуск военнослужащих РФ является плевком в лицо не только украинским спортсменам, но и всему мировому спортивному сообществу.

"Мы с самого начала отмечали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом. Теперь, надеюсь, это стало понятно всем другим иностранным федерациям, которые делали вид, что отбор нормальный", - заявил президент ФФУ Михаил Ильяшев.

"Такое дерзкое решение стало возможным поскольку все предыдущие жалобы Федерации фехтования Украины оставались без реагирования в том числе со стороны Международного олимпийского комитета", - добавил президент.

Реакция Ольги Харлан

Свое мнение высказала и лидер украинской сборной Ольга Харлан.

"Нейтральные" будут на чемпионате мира в Тбилиси. Браво, FIE", - в соцсетях фехтовальщица коротко прокомментировала ситуацию.

Реакция Ольги Харлан на допуск россиян к соревнованиям (фото: instagram.com/olgakharlan)

Что известно о российских "нейтралах"

Софья Великая в 2024 году была доверенным лицом на выборах президента России Владимира Путина, а в апреле 2025 года попала в санкционный список Украины на 10 лет.

В заявку FIE также вошли Яна Егорян - лейтенант и кавалер ордена МО РФ и прапорщик армии РФ Ольга Никитина. Все трое имеют действующую связь с военными структурами государства-агрессора.