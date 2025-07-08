"Это плевок в лицо": реакция Украины на допуск россиян к ЧМ-2025 по фехтованию

Международная федерация фехтования (FIE) объявила список участников чемпионата мира, который будет проходить в Тбилиси с 22 по 26 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне спорт".
Из 121 спортсмена, допущенного к соревнованиям, 37 заявлены в статусе "нейтральных", среди которых есть и те, кто непосредственно связан с вооруженными силами России.
Несмотря на это, FIE разрешила им выступать в командном формате. Аналогичное решение уже было принято на Евро, а теперь и на чемпионате мира.
Еще в 2023 году Международный олимпийский комитет призвал международные федерации допускать россиян и белорусов исключительно при условии соблюдения ряда ограничений.
В частности, было запрещено участие спортсменов, которые служат в вооруженных силах, а также использование национальной символики.
Несмотря на рекомендации МОК, FIE допустила к соревнованиям атлетов, связанных с российскими военными структурами.
В частности, в заявке фигурируют майор армии РФ Софья Великая, лейтенант Яна Егорян и прапорщик Ольга Никитина.
Федерация жестко раскритиковала решение FIE. В своем заявлении национальная организация отметила, что допуск военнослужащих РФ является плевком в лицо не только украинским спортсменам, но и всему мировому спортивному сообществу.
"Мы с самого начала отмечали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом. Теперь, надеюсь, это стало понятно всем другим иностранным федерациям, которые делали вид, что отбор нормальный", - заявил президент ФФУ Михаил Ильяшев.
"Такое дерзкое решение стало возможным поскольку все предыдущие жалобы Федерации фехтования Украины оставались без реагирования в том числе со стороны Международного олимпийского комитета", - добавил президент.
Свое мнение высказала и лидер украинской сборной Ольга Харлан.
"Нейтральные" будут на чемпионате мира в Тбилиси. Браво, FIE", - в соцсетях фехтовальщица коротко прокомментировала ситуацию.
Реакция Ольги Харлан на допуск россиян к соревнованиям (фото: instagram.com/olgakharlan)
Софья Великая в 2024 году была доверенным лицом на выборах президента России Владимира Путина, а в апреле 2025 года попала в санкционный список Украины на 10 лет.
В заявку FIE также вошли Яна Егорян - лейтенант и кавалер ордена МО РФ и прапорщик армии РФ Ольга Никитина. Все трое имеют действующую связь с военными структурами государства-агрессора.
Ранее писали о том, вернется ли Ольга Харлан к соревнованиям.
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