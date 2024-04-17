Это переломный момент. Байден в статье для WSJ призвал Конгресс помочь Украине и Израилю

Президент США напомнил, что в эти выходные Иран совершил беспрецедентную атаку на Израиль, применив шквал ракет и беспилотников. В то же время Россия продолжает свои бомбардировки Украины, которые увеличились за последнее время.

"И Украина, и Израиль защищались от этих атак, удерживая оборону и защищая своих граждан. И обе страны сделали это при решающей помощи США", - написал Байден.

По словам президента США, сейчас не время бросать друзей, поэтому Палата представителей должна принять срочные законы о помощи для Украины и Израиля.

Наступил переломный момент

Байден напомнил, что украинские военные смогли вернуть более половины территорий, которые РФ захватила после вторжения 2022 года, а также ВСУ наносили удары по российскому флоту, одерживая важные победы на Черном море.

Также президент США рассказал о разработке украинского инновационного оружия, а особенно беспилотников, которые необходимы для противодействия российским силам.

В свою очередь военные Израиля обладают технологиями и подготовкой, чтобы защитить страну от нападения беспрецедентного масштаба и жестокости.

"Но хотя обе страны могут умело защитить свой суверенитет, в этом они зависят от американской помощи, включая вооружение. И это переломный момент", - подчеркнул президент США.

Путин хочет новую Российскую империю

Байден в статье указал, что диктатор Владимир Путин усиливает наступление в Украине и в этом ему помогает Китай, который поставляет в РФ микроэлектронику и другое оборудование для оборонного производства. Также Путину помогают Иран с поставками беспилотников и КНДР, которая присылает войскам РФ артиллерию и баллистические ракеты.

Президент США добавил, что Украина, столкнувшись с нехваткой боеприпасов, теряет контроль над уже отвоеванной территорией.

"Путин хочет подчинить себе народ Украины и поглотить его нацию в состав новой Российской империи", - написал Байден.

Он уверен, что США никогда не должна смириться с таким результатом, поскольку страна защищает своих друзей и на кону стоит безопасность Америки.

Военная помощь от США поможет внутреннему рынку

Байден уверен, что если РФ победит в Украине, то войска оккупантов подойдут к границам НАТО ближе. Поэтому важно остановить Путина сейчас, чтобы он не попытался напасть на союзников США по Североатлантическому альянсу.

Президент уверен, что США могут быть втянуты в ситуацию с Израилем, если Ирану удастся усилить свои атаки.

"Если Конгресс примет военную помощь Украине и Израилю, мы не будем выписывать пустые чеки. Мы отправляли военную технику из наших собственных запасов, а затем использовали деньги, утвержденные Конгрессом, для пополнения этих запасов, покупая ее у американских поставщиков", - указал в своей статье президент США.

Он перечислил ракеты к системам Patriot, которые производят в Аризоне, ракеты к Javelin, которые изготавливают в Алабаме, и артснаряды, которые производят в Пенсильвании, Огайо и Техасе.

Таким образом США будут инвестировать в промышленную базу Америки, покупать американскую продукцию, произведенную американскими рабочими, поддерживать рабочие места почти в 40 штатах и укреплять собственную национальную безопасность.

"Мы помогали нашим друзьям, помогая себе", - резюмировал Байден.