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Это не шоу, каждый метр дается кровью. Залужный высказался о "медленном" контрнаступлении ВСУ

Новина українською →
Пятница 30 июня 2023 12:34
Это не шоу, каждый метр дается кровью. Залужный высказался о "медленном" контрнаступлении ВСУ Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные платят кровью за каждый метр продвижения на фронте, поэтому главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в интервью The Washington Post.

Залужный сказал, что его раздражает, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Так, украинские войска продвигаются каждый день - даже если это всего 500 метров.

"Это не шоу, за которым весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил, что для того, чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, украинскому войску нужно оружие, в том числе и истребители F-16 для того, чтобы достичь преимущества в воздухе.

"Без полной поставки эти планы вообще невозможны. Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - добавил он.

Контрнаступление Украины

В Совете национальной безопасности США отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

Отметим, что Силы обороны начали наступательные действия по нескольким направлениям. Сейчас активные бои идут на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, где наши защитники добиваются успеха.

В частности, украинские военные продвигаются на востоке, а на юге занимаются выравниванием фронта.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

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Вооруженные силы Украины Валерий Залужный Контрнаступление ВСУ
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