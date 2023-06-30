Це не шоу, кожен метр дається кров'ю. Залужний висловився про "повільний" контрнаступ ЗСУ

Українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті, тому головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в інтерв’ю The Washington Post .

Залужний сказав, що його дратує, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. Так, українські війська просуваються щодня - навіть якщо це лише 500 метрів.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив, що для того, аби український контрнаступ просувався швидше, українському війську потрібно зброї, зокрема й винищувачі F-16 для того, аби досягти переваги у повітрі.

"Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми", - додав він.

Контрнаступ України

У Раді національної безпеки США зазначали, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

Зазначимо, що Сили оборони розпочали наступальні дії на декількох напрямках. Наразі активні бої точаться на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, де наші захисники мають успіх.

Зокрема, українські військові просуваються на сході, а на півдні займаються вирівнюванням фронту.

Загалом у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

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