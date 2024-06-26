Это должен знать каждый водитель. За парковку в каком месте придется заплатить самый большой штраф

Какое наказание предусмотрено за парковку на местах для водителей с инвалидностью

Статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, каким будет наказание для водителя в случае нарушения правил парковки.

Парковка транспортного средства на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью, водителем, не имеющим документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), предусматривает наложение штрафа от шестидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1020-1700 грн).

Отметим, что места для парковки транспортных средств, которым управляет водитель с инвалидностью, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

Если соответствующих разметок или знаков нет, за это предусмотрено наложение штрафа на должностное лицо субъектов хозяйствования, которые содержат специально оборудованные или отведенные площадки для парковки транспортных средств. Размер штрафа - от шестидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1020-1700 грн).

Места для парковки ТС, которыми управляют водители с инвалидностью, должны быть обозначены специальной разметкой или знаком (фото: Getty Images)

Какие штрафы за парковку в других местах

За нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неоплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки за каждые сутки пользования, предусматривает наказание в виде наложения штрафа в двадцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию этой площадкой.

За парковку транспортных средств на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями водителю выпишут штраф в размере от двадцати до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 - 510 грн).

За парковку транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, не имеющими соответствующих льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств, на водителя наложат штраф в тридцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию той площадкой.

Размер штрафа за парковку под знаком остановка или стоянка запрещена составляет 340 грн, если стоянка препятствует дорожному движению - 680 грн.

При уплате штрафа за неправильную парковку в течение 10 дней его сумма уменьшается вдвое.