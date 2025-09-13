Российская пропаганда распространяет фейки о «страхе оккупации» и «антифашистских подпольях», чтобы посеять недоверие украинцев к западным партнёрам и сорвать международные соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.
Российские пропагандистские ресурсы продолжают кампанию по дискредитации отношений Украины с западными партнёрами. По данным Центра противодействия дезинформации, их цель — посеять сомнения и недоверие среди граждан и военных.
В последние недели в сети активно распространяются сообщения о якобы существующем страхе перед размещением сил сдерживания западных стран. Пропагандисты представляют это как «реальную оккупацию» территории, утверждая, что такие настроения широко распространены в отдельных областях Украины.
В качестве доказательств упоминаются вымышленные группы вроде «антифашистского подполья Херсонщины», либо ссылки на источники вовсе отсутствуют.
ЦПД подчёркивает: никаких подтверждённых данных о подобных страхах нет. Дезинформационные кампании направлены на подрыв доверия к западной поддержке, срыв международных соглашений о безопасности и осложнение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.
Эксперты отмечают, что распространение подобных нарративов может ослабить общественное доверие к союзникам, создать напряжённость внутри страны и негативно повлиять на стратегические решения украинских властей.
