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Это должно быть у всех. В Ровно приняли важное решение для работы школ

Фото: Работа полиции (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Ольга Маджумдар

Во всех школах Ровенской области планируется в ближайшем будущем установить кнопку тревожного вызова. Это подключит образовательные учреждения к единой сети охраны полиции.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на публикацию первого заместителя председателя Ровенской ОВА Сергея Подолина в Facebook.

Кнопки тревожного вызова уже установлены в 57% школ области

Установку "тревожных кнопок" в Ровенской ОГА обсудили во время совещания с педагогами, спасателями и сотрудниками полиции. Тревожная кнопка – это скрытая от посторонних клавиша, которую нажимают для мгновенного оповещения об опасности. Такие комплексы сигнализации подключены к пунктам централизованного наблюдения и реагирования.

"Сегодня "быть в безопасности" означает не только находиться в укрытии во время воздушной тревоги. Понятие становится все более значимым и охватывает разные виды безопасности: безопасность на улице, во время сообщения о заминировании, навыки обращения с незнакомыми людьми и предметами", - отметил Сергей Подолин.

В Ровенской области к такой услуге вызова подключены уже 57% всех школ. Но в некоторых общинах тревожные кнопки еще должны установить – в Здолбуновской Высоцкой, Повчанской, Степанской, Корецкой и Млиновской.

Как отметили в Ровенской ОГА, важно, чтобы все учебные заведения вошли в единую государственную сеть, которую обслуживает полиция. Частные охранные компании не являются составной частью той системы.

Фото: Обучение в школе (иллюстративное freepik.com)

Меры безопасности в учебных заведениях

С сентября 2024 года в учебных заведениях ввели работу офицеров службы образовательной безопасности, которые должны выполнять правоохранительную, наставническую и просветительскую функцию. Об этом в августе сообщили в МВД Украины.

В модели безопасности учреждений общего среднего образования, которую разрабатывают в ведомстве, включены также обеспечение учебных заведений тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и установка металлодетекторов.

В Киеве внедряется комплексная программа "Создание безопасной образовательной среды", в рамках которой Муниципальная охрана Киева будет обеспечивать охрану всех учреждений общего среднего образования. Все учебные заведения будут оборудованы тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией.

Также Министерство образования и науки Украины публиковало обновленные рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования на 2024/2025 учебный год. Одно из главных нововведений – каждое заведение должно быть оборудовано тревожной кнопкой, системой общего оповещения и другими элементами безопасности.

Напомним, мы писали, за что будут отвечать инспекторы по безопасности в школах Украины.

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